Гол Сергеева — в видеообзоре матча «Зенит» — «Химки»

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал «Химки». Хозяева одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит в первом тайме. На 14-й минуте отличился нападающий Иван Сергеев, ему ассистировал Юри Алберто.
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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Помогали ему ассистенты Антон Кобзев (Москва) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Константин Аверьянов (Санкт-Петербург).
«Зенит» набрал 64 очка в 28 встречах и досрочно стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (29) — на 12-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (52) и «Сочи» (49).
- 7 мая 2022
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