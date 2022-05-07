«Атлетик» и «Валенсия» не выявили победителя в матче 35-го тура Примеры

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао в рамках 35-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Атлетик» принимал «Валенсию». Команды сыграли вничью, счёт – 0:0.



Отметим, что российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев остался в запасе.



Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Исидро Диас де Мера Эскудерос. Ему помогали ассистенты Рубен Бесерриль Гомес и Диего Сантаурсула Агадо. Резервный рефери – Луис Кольядо Лопес.



После 35 сыгранных туров в испанской Примере сезона-2021/2022 «Атлетик» располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 52 очка. «Валенсия» с 44 очками находится на 10-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у него 81 очко. «Сливочные» досрочно стали чемпионами Испании.