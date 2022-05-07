Экс-тренер «Ротора» Хохлов: клуб с такими традициями должен быть в РПЛ, а не в ФНЛ-2
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Бывший главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов прокомментировал вылет волгоградской команды из Футбольной национальной лиги.
«Я никак не хочу комментировать вылет «Ротора». Единственное, что я могу сказать — клуб с такими традициями, болельщиками и стадионом, естественно, должен играть в Премьер-Лиге, а никак не в ФНЛ-2», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Ротор» в матче 36-го тура ФНЛ уступил дома фарм-клубу московского «Спартака» (0:1) и потерял шансы на сохранение места во втором по силе дивизионе страны за два тура до окончания чемпионата. В прошлом сезоне волгоградский клуб автоматически вылетел из Российской Премьер-Лиги после годичного участия в высшем дивизионе страны.
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