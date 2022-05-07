Тульский «Арсенал» почтил память погибших в Великой Отечественной войне
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Руководство, тренерский штаб и футболисты тульского «Арсенала» почтили память погибших в Великой Отечественной войне, возложив цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества».
«Для города-героя Тулы предстоящий День Победы – особый праздник. Об этом помнят и знают в ПФК «Арсенал». В полном составе игроки и тренеры возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества».
Вместе с главной командой в церемонии участвовали игроки академии «Арсенала», которым вскоре предстоит старт в Юношеской футбольной лиге. В таких мероприятиях формируются традиции преемственности поколений, которыми очень дорожат в клубе», — сказано в заявлении пресс-службы команды на официальном сайте.
Завтра, 8 мая, «Арсенал» проведёт матч 28-го тура РПЛ с «Краснодаром».
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