«Бетис» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье в рамках 35-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Бетис» примет «Барселону». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бетис» — «Барселона».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Антонио Матеу Лаос. Ему будут помогать ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико.



После 34 сыгранных туров «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Каталонцы набрали 66 очков. «Бетис» с 58 очками находится на пятой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у которого 81 очко. «Сливочные» досрочно стали чемпионами Испании.