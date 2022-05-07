Московский «Локомотив» презентовал нападающего Марко Раконьяца

Черногорский нападающий Марко Раконьяц официально представлен в качестве нового футболиста московского «Локомотива».
Сегодня, 7 мая, 22-летний форвард посетил предматчевую тренировку команды в «Лужниках» в преддверии встречи 28-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Раконьяц познакомился с новыми одноклубниками, а затем посетил домашний стадион железнодорожников — «РЖД Арену», где получил игровую футболку с номером «77» от спортивного директора «Локомотива» Томаса Цорна.
Напомним, контракт с черногорским футболистом рассчитан на четыре года. Марко начнёт выступать за московский «Локомотив» с сезона-2022/2023.
Матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Рубин» сезона-2021/2022 состоится завтра, 8 мая, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск.
- 7 мая 2022
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