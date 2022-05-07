В «Химках» объяснили причину отсутствия Резиуана Мирзова в матче с «Зенитом»

Старший помощник главного тренера «Химок» Денис Попов, заменявший Сергея Юрана на посту наставника команды в матче с «Зенитом» (0:1) в 28-м туре РПЛ, рассказал о состоянии здоровья защитника Юрия Жиркова и нападающего Резиуана Мирзова.

«Почему Жирков не играл раньше, хотя тренировался в общей группе? Ранее Сергей Николаевич отвечал на этот вопрос. У Юры была травма, которая не давала ему в полном объёме тренироваться и тем более играть. Есть медицинский штаб, тренер по физической подготовке. Перед матчем выносится общее решение: насколько он готов и сколько может сыграть.



Неучастие Мирзова в матче с «Зенитом»? У него не травма. Он заболел: была температура, болело горло. У нас ещё Давидян выпал из-за этого, и осталось всего 4 полевых игрока в резерве. Это случилось на предыгровой тренировке. Резиуан почувствовал недомогание, поэтому не приехал. Будем надеяться, что он выздоровеет, у нас впереди два решающих матча», — приводит слова Попова пресс-служба «Химок» на официальном сайте.