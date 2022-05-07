В «Химках» объяснили причину отсутствия Резиуана Мирзова в матче с «Зенитом»

Старший помощник главного тренера «Химок» Денис Попов, заменявший Сергея Юрана на посту наставника команды в матче с «Зенитом» (0:1) в 28-м туре РПЛ, рассказал о состоянии здоровья защитника Юрия Жиркова и нападающего Резиуана Мирзова.
«Почему Жирков не играл раньше, хотя тренировался в общей группе? Ранее Сергей Николаевич отвечал на этот вопрос. У Юры была травма, которая не давала ему в полном объёме тренироваться и тем более играть. Есть медицинский штаб, тренер по физической подготовке. Перед матчем выносится общее решение: насколько он готов и сколько может сыграть.
Неучастие Мирзова в матче с «Зенитом»? У него не травма. Он заболел: была температура, болело горло. У нас ещё Давидян выпал из-за этого, и осталось всего 4 полевых игрока в резерве. Это случилось на предыгровой тренировке. Резиуан почувствовал недомогание, поэтому не приехал. Будем надеяться, что он выздоровеет, у нас впереди два решающих матча», — приводит слова Попова пресс-служба «Химок» на официальном сайте.
- 7 мая 2022
-
21:37
-
21:34
-
21:33
-
21:32
-
21:30
-
21:29
-
21:24
-
21:22
-
21:19
-
21:11
-
21:09
-
21:05
-
21:03
-
20:57
-
20:43
-
20:22
-
20:21
-
20:09
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:55
-
19:44
-
19:43
-
19:32
-
19:32
-
19:26
-
19:26
-
19:17
-
19:16
-
19:15
-
19:14
-
19:13
-
19:09
-
19:06