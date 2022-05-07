«Барселона» и «Бетис» объявили стартовые составы на матч 35-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Бетиса» и «Барселоны» на матч 35-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бетис» — «Барселона».



«Бетис»: Браво, Морено, Бартра, Песселья, Сабали, Гуардадо, Родригес, Каналес, Хуанми, Фекир, Иглесиас.



Запасные: Силва, Э. Гонсалес, Х. Гонсалес, Руис, Акуоку, Карвалью, Родри, Хоакин, Руибаль, Тельо, Жозе.



«Барселона»: Нето, Альба, Гарсия, Араухо, Алвес, Гави, Бускетс, Ф. де Йонг, Депай, Торрес, Дембеле.



Запасные: Тенас, Лангле, Мингеса, Юмтити, Пуч, Обамеянг, Брейтуэйт, Фати, Траоре, Л. де Йонг.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Антонио Матеу Лаос. Ему будут помогать ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико.