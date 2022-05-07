«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» с разгромным счётом 0:4
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Сегодня, 7 мая, на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув Альбион в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Манчестер Юнайтед». Хозяева одержали разгромную победу – 4:0.
На 15-й минуте счёт открыл полузащитник Мойсес Кайседо. На 49-й минуте преимущество «Брайтона» удвоил защитник Марк Кукурелья, ему ассистировал Леандро Троссард.
На 57-й минуте счёт до разгромного довёл полузащитник Паскаль Гросс, голевой пас отдал Троссард. Через три минуты забил сам Троссард.
После 37 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Красные дьяволы» набрали 58 очков. «Брайтон» (47) – на девятой строчке.
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