В «Химках» заявили, что планируют решить задачу остаться в РПЛ в игре с «Ростовом»
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал поражение команды в матче с «Зенитом» (0:1) в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Действительно хороший матч получился. Играли против чемпиона, поэтому понятно, что игра сложная. Рассчитывали побороться за ничью, но ничего страшного. С хорошим настроением уезжаем из Санкт-Петербурга и готовимся к «Ростову». Там мы будем нацелены только на победу. Наша основная задача — остаться. Мы планируем решить эту задачу в следующем туре», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В 28 матчах «Химки» набрали 29 очков и занимают в турнирной таблице РПЛ 12-е место. По итогам тура команду Сергея Юрана может опередить казанский «Рубин».
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