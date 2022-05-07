Масалитин — о матче с «Сочи»: бездарная игра от ЦСКА. Команда борется за выживание

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о поражении армейцев в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Сочи» (0:1).

«Уже ничему не удивляешься. Очередная бездарная игра в исполнении ЦСКА. Вроде «Динамо» и ЦСКА составляли конкуренцию «Зениту», но на сегодняшний день у обеих команд не то что за очки, а просто за второе место вопрос не стоит. Здесь просматриваются спад команды и тренерские решения, которые не влияют на игру. То есть команда проигрывает после первого тайма, вообще мяч не держится, а ты не делаешь замены. А надо их делать. За счёт чего ты собирался игру перевернуть? Вообще ничего не было у ЦСКА.



Языджи, которого должны были за 11 миллионов покупать, шестую игру просто ходит пешком. От него — ноль. За такие деньги купите другого пешехода. Так нельзя относиться вообще ни к кому. Если ты себя плохо чувствуешь, то не надо вообще выходить на поле. Так нельзя бездарно находиться на поле. Он просто не нужен. Пришли тоже Карраскаль, Гбамен — помощи никакой. О чём мы можем говорить? Выделить некого. Только Торопа, которого расстреливали. Посмотреть — не то что средняя команда, а команда, которая борется за выживание», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.