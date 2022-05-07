Александр Мостовой: на лицах игроков ЦСКА просто безразличие. Языджи всю игру ходил пешком

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о поражении ЦСКА в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Сочи» (0:1).

«Бездарная игра. Просто кошмар. Я смотрел, и мне во втором тайме стало удивительно противно. Команда проигрывает 0:1 у себя дома, смотришь на лица — просто какое-то безразличие. Не знаю, во что превратились иностранцы. Может, их заразили наши футболисты. Я смотрел на Языджи — он всю игру ходил пешком, вообще ничего не сделал. Я не понимаю, что с ними произошло. Может, чуть-чуть по движению Карраскаль. Диву даёшься, когда смотришь на Нобоа: ему под 40, а когда смотришь на процент брака, то он меньше, чем у всего ЦСКА», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.