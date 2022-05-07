Владимир Федотов прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Спартака»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался про информацию об интересе к нему со стороны московского «Спартака».

«Надеемся, что травма Попова не такая серьёзная. Верим, что он ещё поможем нам в оставшихся матчах.

Интерес «Спартака»? Надо обращаться к тому, кто это написал. Такие вещи взрывают ситуацию перед важнейшей игрой. У команды характер есть, она не реагировала на эти вбросы.



Идёт работа по продлению моего контракта. Думаю, что скоро всё узнаем. Игрокам и всей команде должно быть интересно приходить на работу. Футбол — любимая профессия. Нам в этом очень повезло. Ребята полностью отдают себя без остатка. Футбол для фанатов. У нас нет даже мысли о том, чтобы играть спустя рукава. Мы отдаёмся этому делу со всей душой», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.