Владимир Федотов прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Спартака»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался про информацию об интересе к нему со стороны московского «Спартака».
«Надеемся, что травма Попова не такая серьёзная. Верим, что он ещё поможем нам в оставшихся матчах.
Интерес «Спартака»? Надо обращаться к тому, кто это написал. Такие вещи взрывают ситуацию перед важнейшей игрой. У команды характер есть, она не реагировала на эти вбросы.
Идёт работа по продлению моего контракта. Думаю, что скоро всё узнаем. Игрокам и всей команде должно быть интересно приходить на работу. Футбол — любимая профессия. Нам в этом очень повезло. Ребята полностью отдают себя без остатка. Футбол для фанатов. У нас нет даже мысли о том, чтобы играть спустя рукава. Мы отдаёмся этому делу со всей душой», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 7 мая 2022
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