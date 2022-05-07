«Манчестер Юнайтед» не сыграет в следующем розыгрыше Лиги чемпионов

Сегодня, 7 мая, «Манчестер Юнайтед» в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 разгромно проиграл «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:4).
После 37 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Красные дьяволы» набрали 58 очков. У лондонского же «Арсенала», находящегося на четвёртой строчке в таблице, 63 очка после 34 туров. «Красные дьяволы» не имеют математических шансов догнать «канониров» и, соответственно, не примут участия в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» не сыграет в Лиге чемпионов впервые с сезона-2019/2020.
После 34 туров «Манчестер Сити» находится на первом месте в турнирной таблице АПЛ сезона-2021/2022. «Горожане» набрали 83 очка. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».
- 7 мая 2022
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