«Манчестер Юнайтед» не сыграет в следующем розыгрыше Лиги чемпионов

Сегодня, 7 мая, «Манчестер Юнайтед» в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 разгромно проиграл «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:4).



После 37 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Красные дьяволы» набрали 58 очков. У лондонского же «Арсенала», находящегося на четвёртой строчке в таблице, 63 очка после 34 туров. «Красные дьяволы» не имеют математических шансов догнать «канониров» и, соответственно, не примут участия в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.



«Манчестер Юнайтед» не сыграет в Лиге чемпионов впервые с сезона-2019/2020.



После 34 туров «Манчестер Сити» находится на первом месте в турнирной таблице АПЛ сезона-2021/2022. «Горожане» набрали 83 очка. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».