Защитник «Сочи» Родригао: нет понимания, что будет дальше, но легионеры уважают контракт
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Защитник «Сочи» Родригао высказался о текущей ситуации в мире.
«Мы не можем ничего не делать из-за решения УЕФА. Нам важно выиграть медали. Победы всегда важны.
Я всегда хочу быть на поле, даже при небольшой травме. Поэтому я рад, что смог сыграть сегодня. У меня контракт с «Сочи» на год. Если будет предложение, будем говорить с клубом. Пока нет понимания, что будет в следующем сезоне. Все легионеры уважают контракт. Каждый будет решать так, как посчитает нужным», — передаёт слова Родригао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Сочи» набрал 52 очка в 28 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Сочинцы сравнялись с московским «Динамо» (2-е место) по количеству очков.
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