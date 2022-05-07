Защитник «Сочи» Родригао: нет понимания, что будет дальше, но легионеры уважают контракт

Защитник «Сочи» Родригао высказался о текущей ситуации в мире.

«Мы не можем ничего не делать из-за решения УЕФА. Нам важно выиграть медали. Победы всегда важны.



Я всегда хочу быть на поле, даже при небольшой травме. Поэтому я рад, что смог сыграть сегодня. У меня контракт с «Сочи» на год. Если будет предложение, будем говорить с клубом. Пока нет понимания, что будет в следующем сезоне. Все легионеры уважают контракт. Каждый будет решать так, как посчитает нужным», — передаёт слова Родригао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Сочи» набрал 52 очка в 28 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Сочинцы сравнялись с московским «Динамо» (2-е место) по количеству очков.