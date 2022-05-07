Сослан Джанаев ответил на вопрос о своём будущем в «Сочи»
Поделиться
Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев высказался о своём будущем в команде. Соглашение между сторонами истекает в конце нынешнего сезона.
«Посмотрим, сейчас сезон закончится, будем разговаривать о моём будущем», — передаёт слова Джанаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
35-летний Джанаев играет за сочинскую команду с 2019 года. В нынешнем сезоне вратарь в 16 матчах во всех турнирах пропустил 18 голов и пять раз сыграл «на ноль».
Сегодня, 7 мая, «Сочи» играл с московским ЦСКА (1:0) в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги. «Сочи» набрал 52 очка в 28 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Сочинцы сравнялись с московским «Динамо» (2-е место) по количеству очков.
Комментарии
- 7 мая 2022
-
23:08
-
23:07
-
23:05
-
23:02
-
22:56
-
22:52
-
22:51
-
22:21
-
22:16
-
22:14
-
22:10
-
22:03
-
22:02
-
22:01
-
22:00
-
21:51
-
21:48
-
21:37
-
21:34
-
21:33
-
21:32
-
21:30
-
21:29
-
21:24
-
21:22
-
21:19
-
21:11
-
21:09
-
21:05
-
21:03
-
20:57
-
20:43
-
20:22
-
20:21
-
20:09
Партнерский контент