Сослан Джанаев ответил на вопрос о своём будущем в «Сочи»

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев высказался о своём будущем в команде. Соглашение между сторонами истекает в конце нынешнего сезона.

«Посмотрим, сейчас сезон закончится, будем разговаривать о моём будущем», — передаёт слова Джанаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

35-летний Джанаев играет за сочинскую команду с 2019 года. В нынешнем сезоне вратарь в 16 матчах во всех турнирах пропустил 18 голов и пять раз сыграл «на ноль».



Сегодня, 7 мая, «Сочи» играл с московским ЦСКА (1:0) в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги. «Сочи» набрал 52 очка в 28 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Сочинцы сравнялись с московским «Динамо» (2-е место) по количеству очков.