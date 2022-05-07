Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Сочи»: как будем без Лиги чемпионов? Как все, так и мы

Гендиректор «Сочи»: как будем без Лиги чемпионов? Как все, так и мы
Комментарии

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о команде после победы над ЦСКА (1:0) в 28-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Второе место? Ещё два тура, чемпионат продолжается. Для нас оценка важна, что болельщики ЦСКА нас отмечают и говорят, что команда очень прилично выглядит. Ребята все проверены, с характером, у всех желание. Как будем без Лиги чемпионов? Как все, так и мы», — передаёт слова Рубашко корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

«Сочи» набрал 52 очка в 28 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Сочинцы сравнялись с московским «Динамо» (2-е место) по количеству очков.

Отметим, что «Динамо» и «Сочи» проведут очный матч в 30-м туре РПЛ.

«Сочи» выкинул ЦСКА из гонки за серебро. Южный клуб близок к лучшему результату в истории «Сочи» выкинул ЦСКА из гонки за серебро. Южный клуб близок к лучшему результату в истории
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022