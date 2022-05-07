Георгий Мелкадзе высказался о победе «Сочи» в матче с ЦСКА

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о победе в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с ЦСКА (1:0).

«Размяться не успел. Ничего страшного, и такое бывает в футболе. По ходу игры размялся. Не всегда получатся забить с такой сильной командой. Из 10 баллов на семь – семь с половиной оценю игру. Счёт говорит за себя. Если бы мы были на голову сильнее, матч закончился бы с большим счётом.



Принципиальный для меня матч, учитывая спартаковское прошлое? Уже надо закрыть этот вопрос. Любой матч с сильной командой, ты по-другому на него настраиваешься. Всегда.



Догнали «Динамо»? Теперь нужно обогнать «Динамо», и всё. Обидно, что не будет Лиги чемпионов, в какой-то степени. Но что сделать, если сейчас такая ситуация?



Мотивация ли борьба за серебро? Да, конечно, надо вписать имя в историю. У меня есть такая мотивация. Первый раз наш клуб медали получит. Надеюсь, что получит», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.