Юсупов: ехали в Москву не отсиживаться. Победили, значит, были сильнее ЦСКА
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Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов прокомментировал победу команды над московским ЦСКА (1:0) в 28-м туре Российской Премьер-Лиги.
«У нас хорошие футболисты. Мы играли на победу, не отсиживались в обороне.
Трудно сказать по горячим следам. Мы ехали не за ничьей, не отсиживаться. Мы хотели победить. На поле всё выяснилось. Выиграли мы, значит, были сильнее», — передаёт слова Юсупова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
«Сочи» набрал 52 очка в 28 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Сочинцы сравнялись с московским «Динамо» (2-е место) по количеству очков. ЦСКА (47) — на 4-м месте. Ранее досрочно чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит».
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