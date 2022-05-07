Украинский экс-игрок «Спартака» Калиниченко покинул Москву. Он не хочет связей с Россией

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко покинул Россию, сообщает «Футбол 24» со ссылкой на журналиста Игоря Цыганыка.
По информации источника, экс-футболист уехал из Москвы, где долгое время жил. Отмечается, что Калиниченко не хочет иметь ничего общего с Россией. Сейчас бывший футболист живёт за границей.
Максим Калиниченко начинал карьеру в днепропетровском «Днепре», откуда в 2000 году перешёл в московский «Спартак». За красно-белых полузащитник отыграл на протяжении восьми сезонов, после чего вернулся в «Днепр». В 2014 году Калиниченко завершил карьеру в «Таврии».
Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины.
- 7 мая 2022
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