Юсупов: взять серебро — почётно. Рады, что «Сочи» практически гарантировал медали

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал, что у команды есть мотивация занять второе место в чемпионате России.

«Есть ли мотивация бороться за второе место? Конечно, есть. Если есть возможность занять место выше, то мы этого хотим. Тем более серебро — очень почётно. Мы уже рады, что обыграли ЦСКА и практически гарантировали себе медали.



Будут ли особые чувства, если оставим «Динамо» без серебра на их стадионе? Будут очень хорошие чувства. И с очень хорошим настроением уйдём на паузу», — передаёт слова Юсупова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

«Сочи» набрал 52 очка в 28 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Сочинцы сравнялись с московским «Динамо» (2-е место) по количеству очков. Ранее досрочно чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит».