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Криштиану Роналду впервые пропустит розыгрыш Лиги чемпионов, если не уйдёт летом из «МЮ»

Криштиану Роналду впервые пропустит розыгрыш Лиги чемпионов, если не уйдёт летом из «МЮ»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рискует впервые в карьере не сыграть в розыгрыше Лиги чемпионов.

Сегодня, 7 мая, после поражения в матче 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:4) «МЮ» лишился шансов принять участие в следующем сезоне Лиги чемпионов.

Начиная с сезона-2002/2003, который стал дебютным для Роналду в составе лиссабонского «Спортинга», форвард принимал участие в каждом розыгрыше ЛЧ, включая квалификацию турнира. Таким образом, если португальский нападающий не сменит летом команду, он впервые не примет участия в Лиге чемпионов.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. В нынешнем сезоне Криштиану принял участие в 39 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и тремя результативными передачами.

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