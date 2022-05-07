Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Факел» установил рекорд посещаемости сезона ФНЛ с 7234 зрителями

«Факел» установил рекорд посещаемости сезона ФНЛ с 7234 зрителями
Комментарии

Сегодня, 7 мая, в рамках 36-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже местный «Факел» встречался с астраханским «Волгарём». Встреча закончилась победой домашней команды 1:0 и собрала на трибунах 7234 зрителя — рекорд посещаемости нынешнего сезона ФНЛ. Об этом сообщает пресс-служба турнира в телеграм-канале.

На втором месте идёт августовская встреча между «Ротором» и «Текстильщиком» в Волгограде с 7135 зрителями. Третье место также занимает матч в Волгограде, который прошёл сегодня, 7 мая. «Ротор» проиграл с минимальным счётом фарм-клубу московского «Спартака» (0:1) и досрочно вылетел в Футбольную национальную лигу 2. На этом матче присутствовали 6598 зрителей.

Новость по теме
«Оренбург» сыграл вничью с «Олимп-Долгопрудным» в матче ФНЛ, «Факел» победил «Волгарь»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022