«Факел» установил рекорд посещаемости сезона ФНЛ с 7234 зрителями

Сегодня, 7 мая, в рамках 36-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже местный «Факел» встречался с астраханским «Волгарём». Встреча закончилась победой домашней команды 1:0 и собрала на трибунах 7234 зрителя — рекорд посещаемости нынешнего сезона ФНЛ. Об этом сообщает пресс-служба турнира в телеграм-канале.

На втором месте идёт августовская встреча между «Ротором» и «Текстильщиком» в Волгограде с 7135 зрителями. Третье место также занимает матч в Волгограде, который прошёл сегодня, 7 мая. «Ротор» проиграл с минимальным счётом фарм-клубу московского «Спартака» (0:1) и досрочно вылетел в Футбольную национальную лигу 2. На этом матче присутствовали 6598 зрителей.