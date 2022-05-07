«Факел» установил рекорд посещаемости сезона ФНЛ с 7234 зрителями
Поделиться
Сегодня, 7 мая, в рамках 36-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже местный «Факел» встречался с астраханским «Волгарём». Встреча закончилась победой домашней команды 1:0 и собрала на трибунах 7234 зрителя — рекорд посещаемости нынешнего сезона ФНЛ. Об этом сообщает пресс-служба турнира в телеграм-канале.
На втором месте идёт августовская встреча между «Ротором» и «Текстильщиком» в Волгограде с 7135 зрителями. Третье место также занимает матч в Волгограде, который прошёл сегодня, 7 мая. «Ротор» проиграл с минимальным счётом фарм-клубу московского «Спартака» (0:1) и досрочно вылетел в Футбольную национальную лигу 2. На этом матче присутствовали 6598 зрителей.
Комментарии
- 8 мая 2022
-
00:26
-
00:05
-
00:03
-
00:01
- 7 мая 2022
-
23:58
-
23:42
-
23:39
-
23:23
-
23:22
-
23:20
-
23:08
-
23:07
-
23:05
-
23:02
-
22:56
-
22:52
-
22:51
-
22:21
-
22:16
-
22:14
-
22:10
-
22:03
-
22:02
-
22:01
-
22:00
-
21:51
-
21:48
-
21:37
-
21:34
-
21:33
-
21:32
-
21:30
-
21:29
-
21:24
-
21:22
Партнерский контент