Гол на 90+4-й минуте принёс «Порту» победу над «Бенфикой» и чемпионство в Португалии

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне в рамках 33-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» принимала «Порту». Гости одержали победу – 1:0.



Единственный гол был забит в добавленное ко второму тайму время. На 90+4-й минуте отличился защитник Зайду Занузи, ему ассистировал Пепе.



Помимо победы в матче с «Бенфикой», гол Занузи принёс «Порту» досрочную победу в чемпионате Португалии. «Драконы» стали победителями первенства за тур до его окончания. После 33 туров «Порту» набрал 88 очков, у ближайшего преследователя – «Спортинга» — 79 очков, соответственно, у команды из Лиссабона нет математических шансов догнать «драконов».



«Порту» стал в 30-й раз чемпионом страны. Больше титулов только у «Бенфики» — 37. У «Спортинга» 19 побед в чемпионате Португалии.

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