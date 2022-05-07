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«Ливерпуль» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» и вышел на 1-е место в АПЛ. У «МС» игра в запасе

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» и вышел на 1-е место в АПЛ. У «МС» игра в запасе
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Сегодня, 7 мая, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» принимал лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Команды сыграли вничью — 1:1.

Счёт был открыт во втором тайме. На 56-й минуте отличился нападающий «шпор» Сон Хын Мин, ему ассистировал Райан Сесеньон. На 74-й минуте ответный мяч забил форвард «Ливерпуля» Луис Диас.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Майкл Оливер. Ему помогали ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.

После 34 сыгранных туров «Ливерпуль» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. Мерсисайдцы набрали 83 очка, столько же у «Манчестер Сити» при игре в запасе. Лондонский «Тоттенхэм» находится на пятой строчке в таблице, у «шпор» 62 очка.

Англия - Премьер-лига. 36-й тур
07 мая 2022, суббота. 21:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мин – 56'   1:1 Диас – 74'
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