«Бетис» — «Барселона»: команды за три минуты обменялись забитыми мячами

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье в рамках 35-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Бетис» принимает «Барселону».
Счёт был открыт во втором тайме. На 76-й минуте отличился нападающий каталонцев Ансу Фати. Через три минуты ответный мяч забил защитник «Бетиса» Марк Бартра.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бетис» — «Барселона».
Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Антонио Матеу Лаос. Ему помогают ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико.
После 34 сыгранных туров «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Каталонцы набрали 66 очков. «Бетис» с 58 очками находится на пятой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у которого 81 очко. «Сливочные» досрочно стали чемпионами Испании.
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