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Марио Фернандес от имени игроков ЦСКА извинился перед болельщиками

Марио Фернандес от имени игроков ЦСКА извинился перед болельщиками
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Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал поражение команды от «Сочи» (0:1) в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Сейчас мы все переживаем очень сложный период. Мы хотели бы извиниться перед нашими уважаемыми болельщиками. Команда играет из рук вон плохо. Хочу заверить, что игроки прикладывают все усилия, чтобы выйти из этой непростой ситуации, и далее будем делать всё от нас зависящее, чтобы ПФК ЦСКА как можно скорее преодолел спад. Благодарим наших болельщиков за постоянную и неустанную поддержку. ЦСКА всегда будет первым!» — приводит слова Фернандеса пресс-служба московского клуба в телеграм-канале.

В 27-м туре чемпионата России подопечные Алексея Березуцкого уступили на выезде «Ахмату» (0:2).

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