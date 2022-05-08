Нобоа праздновал с Федотовым, ветеран ВОВ наносил символический удар. Фото победы «Сочи»

Вчера, 7 мая, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА принимал «Сочи». Гости одержали победу — 1:0.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о поражении команды от «Сочи» (0:1) в 28-м туре РПЛ.
«Первый тайм сыграли плохо. Второй тайм гораздо лучше, но надо всегда играть 90 минут. В первом тайме не было моментов, во втором были подходы. Тороп — очень молодой человек. Первая игра в РПЛ. Сыграл очень хорошо, справился с нервами, давлением. Провёл очень неплохую игру.
Возьмите «Динамо», они столкнулись с такой же ситуацией, как и мы. Мы боролись за высокие места, но теперь мотивировать футболистов гораздо сложнее. Это всё следствие того, что происходит. Но это не оправдание. Профессиональный футболист должен всегда находить мотивацию», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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