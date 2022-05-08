Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ральф Рангник объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Брайтону»

Ральф Рангник объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Брайтону»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал разгромное поражение в матче 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:4).

«Ужасное выступление. С первой и до последней минуты этого матча мы делали недостаточно. Мы можем только попросить прощения за такое унизительное поражение.

Мы просто давали «Брайтону» слишком много времени и пространства. Мы даже не могли помешать им отдавать передачи между линиями.

Мы говорили игрокам, что нужно действовать компактнее, но у нас не получалось остановить соперника. Не думаю, что футболисты нас игнорировали, просто у них не получалось. Мы давали слишком много зон «Брайтону», поэтому столь техничный соперник нас наказал», — цитирует Рангника BBC.

После 37 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Красные дьяволы» набрали 58 очков. «Брайтон» (47) – на девятой строчке.

Новость по теме
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» с разгромным счётом 0:4
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022