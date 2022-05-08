Ральф Рангник объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Брайтону»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал разгромное поражение в матче 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:4).



«Ужасное выступление. С первой и до последней минуты этого матча мы делали недостаточно. Мы можем только попросить прощения за такое унизительное поражение.



Мы просто давали «Брайтону» слишком много времени и пространства. Мы даже не могли помешать им отдавать передачи между линиями.



Мы говорили игрокам, что нужно действовать компактнее, но у нас не получалось остановить соперника. Не думаю, что футболисты нас игнорировали, просто у них не получалось. Мы давали слишком много зон «Брайтону», поэтому столь техничный соперник нас наказал», — цитирует Рангника BBC.



После 37 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Красные дьяволы» набрали 58 очков. «Брайтон» (47) – на девятой строчке.