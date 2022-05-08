Ральф Рангник объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Брайтону»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал разгромное поражение в матче 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:4).
«Ужасное выступление. С первой и до последней минуты этого матча мы делали недостаточно. Мы можем только попросить прощения за такое унизительное поражение.
Мы просто давали «Брайтону» слишком много времени и пространства. Мы даже не могли помешать им отдавать передачи между линиями.
Мы говорили игрокам, что нужно действовать компактнее, но у нас не получалось остановить соперника. Не думаю, что футболисты нас игнорировали, просто у них не получалось. Мы давали слишком много зон «Брайтону», поэтому столь техничный соперник нас наказал», — цитирует Рангника BBC.
После 37 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Красные дьяволы» набрали 58 очков. «Брайтон» (47) – на девятой строчке.
- 8 мая 2022
-
01:58
-
01:48
-
01:34
-
01:13
-
00:52
-
00:26
-
00:05
-
00:03
-
00:01
- 7 мая 2022
-
23:58
-
23:42
-
23:39
-
23:23
-
23:22
-
23:20
-
23:08
-
23:07
-
23:05
-
23:02
-
22:56
-
22:52
-
22:51
-
22:21
-
22:16
-
22:14
-
22:10
-
22:03
-
22:02
-
22:01
-
22:00
-
21:51
-
21:48
-
21:37
-
21:34
-
21:33