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Клопп прокомментировал ничью «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом» в АПЛ

Клопп прокомментировал ничью «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом» в АПЛ
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ничьей в матче с «Тоттенхэм Хотспур» (1:1) в 36-м туре чемпионата Англии.

«Сложный матч, но я очень доволен игрой моих ребят с топ-командой, которая может сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. У них на поле есть нападающие мирового класса. Они забили гол, и мы должны были сохранять спокойствие и усилить давление, и это огромная проблема. Но мы сделали это и сравняли счёт. Очевидно, что это не тот результат, которого мы хотели, но выступление было таким, каким я хотел, так что я в порядке.

Невероятно сложно играть против соперника с игроками мирового класса и тренером мирового класса, когда у них была неделя на подготовку, а мы играем каждые три дня», — приводит слова Клоппа BBC.

На данный момент «Ливерпуль» располагается на первом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 83 очка, столько же у «Манчестер Сити» при игре в запасе. «Тоттенхэм» находится на пятой строчке в таблице, записав в свой актив 62 очка.

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