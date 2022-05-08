Антонио Конте оценил прогресс «Тоттенхэма» под своим руководством

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте прокомментировал результат матча с «Ливерпулем» (1:1) в 36-м туре АПЛ и оценил прогресс команды под своим руководством.
«Хорошая ничья, хорошее очко. В конце у нас был хороший шанс забить второй гол и выиграть матч. Играть против «Ливерпуля» непросто, потому что мы говорим об удивительной команде с большим количеством энергии, особенно на «Энфилде», где много шума и фантастическая атмосфера.
«Но в то же время мы очень хорошо готовились, очень хорошо защищались и не упускали моментов. В то же время с мячом, я думаю, мы могли бы играть лучше, но преодолеть их давление непросто.
«Сейчас мы стараемся отдохнуть и восстановиться, потому что в четверг у нас ещё одна важная игра с «Арсеналом». Осталось всего три игры, и будет очень важно набрать очки для места в Лиге чемпионов. Прогресс «Тоттенхэма» под моим руководством? Думаю, что эта команда значительно улучшилась. Не забывайте, что я приехал только в ноябре, и мы каждый день очень усердно работаем, чтобы дать игрокам свои футбольные знания», — приводит слова Конте BBC.
«Тоттенхэм» находится на пятой строчке в таблице, записав в свой актив 62 очка. Ливерпуль» располагается на первом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 83 очка, столько же у «Манчестер Сити» при игре в запасе.
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