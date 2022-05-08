«Шальке» досрочно вышел в Бундеслигу

В матче 33-го тура немецкой Второй Бундеслиги, проходившем на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия), «Шальке» одержал домашнюю победу со счётом 3:2 в матче с «Санкт-Паули», таким образом обеспечив себе досрочный выход в Бундеслигу.

В составе победителей Симон Теродде оформил дубль и Родриго Саласар забил один гол. Дважды поразить ворота «Шальке» в первые 20 минут матча удалось нападающему гостей Игору Матановичу, также получившему удаление в конце встречи.

«Шальке» набрал 59 очков и занимает первое место в турнирной таблице Второй Бундеслиги сезона-2021/2022. Таким образом, за один тур до конца нынешнего розыгрыша чемпионата команда досрочно вышла в Бундеслигу, из которой вылетела в прошлом сезоне.