«Шальке» досрочно вышел в Бундеслигу
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В матче 33-го тура немецкой Второй Бундеслиги, проходившем на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия), «Шальке» одержал домашнюю победу со счётом 3:2 в матче с «Санкт-Паули», таким образом обеспечив себе досрочный выход в Бундеслигу.
В составе победителей Симон Теродде оформил дубль и Родриго Саласар забил один гол. Дважды поразить ворота «Шальке» в первые 20 минут матча удалось нападающему гостей Игору Матановичу, также получившему удаление в конце встречи.
«Шальке» набрал 59 очков и занимает первое место в турнирной таблице Второй Бундеслиги сезона-2021/2022. Таким образом, за один тур до конца нынешнего розыгрыша чемпионата команда досрочно вышла в Бундеслигу, из которой вылетела в прошлом сезоне.
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