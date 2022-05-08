Президент Федерации футбола Франции: Зидан в сборной? Он может возглавить «ПСЖ»

Президент французской Федерации футбола Ноэль Ле Гре заявил, что в ближайшем будущем Зинедин Зидан может стать главным тренером «Пари Сен-Жермен».

На вопрос, можно ли считать Зидана преемником Дидье Дешама, Ле Гре ответил: «Мы должны быть осторожны в заявлениях. Зидан показал Мадриду, что у него есть все необходимые тренеру качества.

В сознании французов он может быть преемником. Но на данный момент в его приглашении нет необходимости. Посмотрим, что будет дальше. Если Дидье и я пойдём разными путями, он, безусловно, будет одним из вариантов.

На данный момент существует большая вероятность, что Зинедин Зидан может возглавить ПСЖ, а для работы в сборной Франции ты должен быть свободен.

Касательно тренера национальной сборной могу также сказать, что на сегодняшний день мы должны делать всё, чтобы у Дидье Дешама были самые комфортные условия для победы на грядущем Чемпионате мира», — приводит слова Ле Гре Goal со ссылкой на L'Equipe.