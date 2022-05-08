Макарчук — о победе над ЦСКА: лучше шесть матчей по 1:0, чем один матч 6:0

Защитник «Сочи» Артём Макарчук высказался о победе команды над московским ЦСКА (1:0) в рамках 28-го тура РПЛ.
«Как я оказался у ворот в момент гола? Так получилось, по инерции. Вроде Артур Юсупов оказался на моей позиции, а я — на его. Пришлось врываться в штрафную, последовала хорошая передача, которую я замкнул.
Обидно, что забили всего один гол? Без разницы, главное, что мы увозим три очка. Остальное — без разницы. Да, в прошлом туре у нас залетало всё, но лучше шесть матчей по 1:0, чем один матч 6:0. У нас получилось там 6:0, здесь — 1:0. Я поздравляю болельщиков, мы забираем три очка. Сейчас будем готовиться к «Нижнему Новгороду».
«Динамо» играло на день раньше? Мы не смотрим на соперников, мы отталкиваемся только от себя, всё зависит от нас. Мы выходим на каждый матч и бьёмся, чтобы заработать три очка.
Второй тайм был сложнее, чем первый? Да, конечно, был сложнее. ЦСКА включился на полную, но психология даёт своё: мы начали отходить назад, держать счёт, хотя не нужно так делать. Отстояли своё и победили», — рассказал Макарчук в видео, опубликованном в телеграм-канале «Сочи».
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