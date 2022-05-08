Спортдир «Барселоны»: Гави хочет остаться в команде

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани прокомментировал ситуацию вокруг контракта полузащитника команды Гави.
«Гави хочет остаться в «Барселоне». Мы давно ведём переговоры, и все стороны видят в Гави игрока команды на долгие годы», — приводит слова Алемани журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Сообщается, что в ближайшие время представители «Барселоны» и 17-летнего футболиста проведут новую встречу, чтобы согласовать условия сделки до 2026 года. Нынешнее соглашение Гави с командой истекает в 2023 году.
17-летний Гави забил два гола и отдал шесть результативных передач в 45 матчах во всех турнирах. Действующее соглашение футболиста с командой истекает в конце следующего сезона.
«Бетис» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 35-й тур:
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