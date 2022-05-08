Шилтон — о футболке, в которой Марадона забил «рукой Бога»: даже мыть посуду ею бы не стал

Бывший вратарь сборной Англии Питер Шилтон высказался о проданной футболке Диего Марадоны, в которой аргентинский нападающий забил «рукой Бога» в матче чемпионата мира 1986 года.

Форма, в которой был забит тот самый гол, была продана на аукционе за рекордные $ 9,28 млн (£ 7,14 млн).

«В тот день я бы не поменялся футболками с Марадоной даже за весь чай, что есть в Китае. Я не стал бы использовать эту футболку даже дома, даже не мыл бы ею посуду в своём маленьком бунгало.

Если бы я или кто-то из других товарищей по команде узнал, что Стив Ходж её забрал, она бы не покинула раздевалку. В пылу игры она была бы разорвана на тысячу кусков. Уверен, Ходжи счастлив, что этого не произошло. Он знал, что делает, когда не стал нам о ней говорить.

Мы были очень злы. Я рад, что хотя бы один англичанин получил что-то хорошее от того матча», – приводит слова Шилтона The Sun.