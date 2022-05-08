«Манчестер Сити» подпишет нового полузащитника летом

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо покинет команду в конце сезона. Английский клуб собирается подписать ему замену в конце сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола уговаривал 37-летнего футболиста продлить соглашение с командой, но Фернандиньо принял решение уйти из «Манчестер Сити». Английский клуб в летнее трансферное окно подпишет нового полузащитника.

Напомним, Фернандиньо перешёл в «Манчестер Сити» летом 2013 года из донецкого «Шахтёра» за € 40 млн. С тех пор полузащитник провёл за «горожан» 379 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 33 результативные передачи, получив 88 жёлтых и три красные карточки.