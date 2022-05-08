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Победа Оливейры над Гэтжи в UFC и первая шайба Овечкина в плей-офф НХЛ. Главное к утру

Победа Оливейры над Гэтжи в UFC и первая шайба Овечкина в плей-офф НХЛ. Главное к утру
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Сенсационная победа российского боксёра Дмитрия Бивола над титулованным мексиканцем Саулем Канело Альваресом, поражение Джастина Гэтжи в главном бою UFC и первая шайба Александра Овечкина в текущем Кубке Стэнли.

  1. Дмитрий Бивол защитил титул WBA в полутяжёлом весе в бою с Канело Альваресом.
  2. Канело попросил о реванше, Бивол ответил.
  3. Оливейра досрочно победил Гэтжи в главном бою UFC 274. Пояс остаётся вакантным.
  4. Овечкин забросил первую шайбу в текущем плей-офф.
  5. «Барселона» благодаря голу на 90+4-й минуте вырвала победу у «Бетиса».
  6. «Сочи» обыграл на выезде ЦСКА и догнал «Динамо» в таблице РПЛ.
  7. Леклер выиграл квалификацию Гран-при Майами, Ферстаппен — третий, Хэмилтон — шестой .
  8. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» с разгромным счётом 0:4.
  9. «Зенит» обезопасил «Спартак» от участия в стыковых матчах РПЛ.
  10. 19-летний Карлос Алькарас вышел в финал «Мастерса» в Мадриде, одолев Новака Джоковича.
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