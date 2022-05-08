Малафеев рассказал, как убедил Одоевского остаться в «Зените». Игрок хотел уехать в Москву

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, как уговорил молодого вратаря Даниила Одоевского остаться в стане сине-бело-голубых, когда игрок собирался уезжать в Москву.
«Я давно знаю Даниила. Когда я работал в «Зените», я приложил максимум усилий для того, чтобы он остался. Он уже собирался фактически уехать в Москву. Я пообщался с ним и с его мамой. Сказал, что у него хорошие перспективы вратаря, который может рано или поздно играть за «Зенит». Он это продемонстрировал. У меня есть какое-то понимание, что представляют собой футболисты, и вратари в частности», — приводит слова Малафеева «Спорт-экспресс».
Напомним, Даниил Одоевский является воспитанником академии «Зенита». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 250 тыс.
- 8 мая 2022
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:22
-
09:21
-
09:11
-
09:05
-
05:59
-
05:56
-
05:35
-
05:33
-
04:13
-
03:38
-
03:11
-
02:30
-
01:58
-
01:48
-
01:34
-
01:13
-
00:52
-
00:26
-
00:05
-
00:03
-
00:01
- 7 мая 2022
-
23:58
-
23:42
-
23:39
-
23:23
-
23:22
-
23:20
-
23:08
-
23:07
-
23:05
-
23:02