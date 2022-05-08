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Малафеев рассказал, как убедил Одоевского остаться в «Зените». Игрок хотел уехать в Москву

Малафеев рассказал, как убедил Одоевского остаться в «Зените». Игрок хотел уехать в Москву
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Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, как уговорил молодого вратаря Даниила Одоевского остаться в стане сине-бело-голубых, когда игрок собирался уезжать в Москву.

«Я давно знаю Даниила. Когда я работал в «Зените», я приложил максимум усилий для того, чтобы он остался. Он уже собирался фактически уехать в Москву. Я пообщался с ним и с его мамой. Сказал, что у него хорошие перспективы вратаря, который может рано или поздно играть за «Зенит». Он это продемонстрировал. У меня есть какое-то понимание, что представляют собой футболисты, и вратари в частности», — приводит слова Малафеева «Спорт-экспресс».

Напомним, Даниил Одоевский является воспитанником академии «Зенита». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 250 тыс.

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