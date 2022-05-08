«Манчестер Юнайтед» наберёт наименьшее для себя количество очков за сезон Премьер-лиги

«Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне английской Премьер-лиги после 37 сыгранных матчей набрал 58 очков. Команде осталось сыграть один матч, и максимум очков, которые смогут набрать подопечные Ральфа Рангника, составляет 61 балл. Этот показатель станет наименьшим в истории «Манчестер Юнайтед» за один сезон АПЛ.
Предыдущий антирекорд по очкам за сезон «Манчестер Юнайтед» установил в сезоне-2013/2014. Тогда «красные дьяволы» под руководством сначала Дэвида Мойеса, а затем Райана Гиггза набрали 64 очка за сезон английской Премьер-лиги. В том чемпионате «МЮ» финишировал на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ.
В 38-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». В том случае, если «красные дьяволы» сыграют вничью или проиграют, это будет означать, что «МЮ» наберёт по итогам сезона менее 60 очков. В истории АПЛ такого с клубом ещё не происходило. В последний раз «Манчестер Юнайтед» набирал менее 60 очков за сезон в Первом английском дивизионе в сезоне-1990/1991 (59).
- 8 мая 2022
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:22
-
09:21
-
09:11
-
09:05
-
05:59
-
05:56
-
05:35
-
05:33
-
04:13
-
03:38
-
03:11
-
02:30
-
01:58
-
01:48
-
01:34
-
01:13
-
00:52
-
00:26
-
00:05
-
00:03
-
00:01
- 7 мая 2022
-
23:58
-
23:42
-
23:39
-
23:23
-
23:22
-
23:20
-
23:08
-
23:07
-
23:05
-
23:02