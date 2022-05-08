Вагнер Лав рассказал, почему просил Гинера отпустить его из ЦСКА

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав рассказал, почему просил президента армейцев Евгения Гинера отпустить его из команды.

«Насколько особенным стал для меня финал Кубка УЕФА со «Спортингом»? Для меня он очень особенный. Могу рассказать то, чего вы не знали: я мог пропустить финал Кубка УЕФА со «Спортингом». Когда я переехал в Москву в 2004 году, было ещё лето, так что всё было хорошо. Но с наступлением зимы становилось всё холоднее и холоднее, и я начал задаваться вопросом: «Какого чёрта я здесь делаю?» Мне приходилось играть при минус 15 градусах. Всё, чего я хотел, это вернуться в Бразилию, и я попросил об этом президента ЦСКА Евгения Гинера. Он не согласился отпустить меня, поэтому я сказал ему: «Я выиграю Кубок УЕФА».

Я не соображал, что говорю, так что это было довольно дерзкое поведение. Затем, когда мы выиграли финал, я схватил Кубок УЕФА и отнёс его Гинеру. С того дня он начал относиться ко мне как к своему сыну», — приводит слова Вагнера FourFourTwo.

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