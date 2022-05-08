Клопп — о 36% владения «Тоттенхэма»: мне не нравится такая игра, но это моя проблема

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал стиль игры «Тоттенхэма» в матче 36-го тура английской Премьер-лиги (1:1). Лондонская команда владела мячом лишь 36% игрового времени.
«Извините, я не тот человек, которого следует спрашивать о стиле игры «шпор», потому что мне не нравится такой футбол. Но это моя личная проблема. Я думаю, что они игроки мирового класса, и я думаю, что они должны делать больше для игры. Это игра с «Ливерпулем», и у них 36% владения мячом. Но это моя проблема. Я не могу контролировать это. Игроки мирового класса, которые блокируют все мячи. Это действительно сложно. Мадридский «Атлетико» играет так. Хорошо, неважно, хорошо, просто я так не могу. Но да, я уважаю всё, что они делают. Но это не мой стиль», — приводит слова Клоппа Sky Sports.
«Ливерпуль» после 35 сыгранных матчей АПЛ набрал 83 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата. «Манчестер Сити» имеет также 83 очка и один матч в запасе.
- 8 мая 2022
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