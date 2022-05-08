Эвребё: за 40 лет судейства я допустил много ошибок и не могу сожалеть о каждой из них

Норвежский арбитр Том Хеннинг Эвребё заявил, что не может жалеть о каждой своей ошибке, допущенной за 40-летнюю судейскую карьеру. Напомним, именно Эвребё обслуживал скандальный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Челси» — «Барселона» (1:1) в 2009 году. Рефери не назначил несколько явных пенальти в ворота каталонского клуба, который вышел в финал турнира.
«Если бы в матче «Челси» — «Барселона» у меня был VAR, я уверен, что некоторые решения были бы другими. Но я не могу размышлять о своём выступлении, так как я старался изо всех сил. Я могу извлечь из этого уроки, и это, пожалуй, самое важное. Но я не могу ходить и сожалеть о некоторых своих решениях. За 40 лет судейской работы я допустил множество ошибок, и я не могу сожалеть о каждой из них», — приводит слова Эвребё Daily Mail.
- 8 мая 2022
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