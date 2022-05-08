Эвребё: VAR лишает удовольствия от судейской работы

Норвежский арбитр Том Хеннинг Эвребё заявил, что положительно оценивает введение системы VAR, но считает, что эта технология лишает судей удовольствия от своей работы.
«Я думаю, что VAR — это хорошо для футбола, если он используется с умом. Но, конечно, VAR лишает удовольствия от судейской работы, потому что появляется «механизм безопасности». Я был судьёй в эпоху, когда у нас не было этой технологии, и мне всё очень нравилось.
Подчеркну, я очень положительно отношусь к VAR, если он используется с умом. Но давление на рефери с видеоассистентом отличается от давления на судью без видеопомощи, потому что у первого всегда есть подстраховка. Одна из вещей, которые мне нравились в работе судьи до появления VAR, заключалась в том, что грань между раем и адом была очень близко», — приводит слова Эвребё Daily Mail.
Напомним, именно Эвребё обслуживал скандальный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Челси» — «Барселона» (1:1) в 2009 году. Рефери допустил несколько ошибок в пользу испанского клуба, который по сумме двух встреч смог выйти в финал турнира. В частности, Эвребё не назначил несколько явных пенальти в ворота «Барселоны».
- 8 мая 2022
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