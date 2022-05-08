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Эвребё: VAR лишает удовольствия от судейской работы

Эвребё: VAR лишает удовольствия от судейской работы
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Норвежский арбитр Том Хеннинг Эвребё заявил, что положительно оценивает введение системы VAR, но считает, что эта технология лишает судей удовольствия от своей работы.

«Я думаю, что VAR — это хорошо для футбола, если он используется с умом. Но, конечно, VAR лишает удовольствия от судейской работы, потому что появляется «механизм безопасности». Я был судьёй в эпоху, когда у нас не было этой технологии, и мне всё очень нравилось.

Подчеркну, я очень положительно отношусь к VAR, если он используется с умом. Но давление на рефери с видеоассистентом отличается от давления на судью без видеопомощи, потому что у первого всегда есть подстраховка. Одна из вещей, которые мне нравились в работе судьи до появления VAR, заключалась в том, что грань между раем и адом была очень близко», — приводит слова Эвребё Daily Mail.

Напомним, именно Эвребё обслуживал скандальный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Челси» — «Барселона» (1:1) в 2009 году. Рефери допустил несколько ошибок в пользу испанского клуба, который по сумме двух встреч смог выйти в финал турнира. В частности, Эвребё не назначил несколько явных пенальти в ворота «Барселоны».

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