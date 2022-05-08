Вратарь ЦСКА Тороп — о дебюте в РПЛ: Акинфеев просил выглядеть уверенно и пожелал удачи

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал свой дебют в Российской Премьер-Лиге. Напомним, 18-летний голкипер вышел на поле в матче 28-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).
«Мне сказали где-то за день до матча, что, возможно, могу выйти. Понятное дело, что ещё раньше мог предполагать, что могу сыграть. Но в первую очередь надо было справиться с волнением. Вроде не было с этим проблем. Хочу сказать всем большое спасибо, что выпустили меня на поле и за поддержку тренерского штаба, а также людям, которые сделали всё возможное, чтобы я оказался здесь.
Волнение? В целом на самом поле никогда не было как такового волнения. Перед игрой всегда есть волнение, это понятное дело. Наоборот, хорошо, когда ты волнуешься — это значит, что будешь максимально собран. Сегодня сделал всё, что мог. Перед матчем Акинфеев просил выглядеть уверенно, обрисовал некоторые тактические моменты и пожелал удачи. Игорь сказал, что всё будет хорошо и что просто надо показать свою игру.
Чего не хватило ЦСКА? Я не тренер, мне сложно это оценивать», — сказал Тороп в видео на YouTube-канале ЦСКА.
- 8 мая 2022
-
12:50
-
12:44
-
12:41
-
12:28
-
12:20
-
12:08
-
12:07
-
11:57
-
11:52
-
11:43
-
11:36
-
11:35
-
11:34
-
11:28
-
11:15
-
11:07
-
10:56
-
10:49
-
10:36
-
10:15
-
10:12
-
10:11
-
10:05
-
09:57
-
09:52
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:22
-
09:21
-
09:11
-
09:05
-
05:59
-
05:56