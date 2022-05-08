Вратарь ЦСКА Тороп — о дебюте в РПЛ: Акинфеев просил выглядеть уверенно и пожелал удачи

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал свой дебют в Российской Премьер-Лиге. Напомним, 18-летний голкипер вышел на поле в матче 28-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).

«Мне сказали где-то за день до матча, что, возможно, могу выйти. Понятное дело, что ещё раньше мог предполагать, что могу сыграть. Но в первую очередь надо было справиться с волнением. Вроде не было с этим проблем. Хочу сказать всем большое спасибо, что выпустили меня на поле и за поддержку тренерского штаба, а также людям, которые сделали всё возможное, чтобы я оказался здесь.

Волнение? В целом на самом поле никогда не было как такового волнения. Перед игрой всегда есть волнение, это понятное дело. Наоборот, хорошо, когда ты волнуешься — это значит, что будешь максимально собран. Сегодня сделал всё, что мог. Перед матчем Акинфеев просил выглядеть уверенно, обрисовал некоторые тактические моменты и пожелал удачи. Игорь сказал, что всё будет хорошо и что просто надо показать свою игру.

Чего не хватило ЦСКА? Я не тренер, мне сложно это оценивать», — сказал Тороп в видео на YouTube-канале ЦСКА.