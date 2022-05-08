Ривалдо уверен, что Луис Диас из «Ливерпуля» выйдет в стартовом составе в финале ЛЧ

Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо считает, что колумбийский форвард «Ливерпуля» Луис Диас находится сейчас в наилучшей форме для того, чтобы сыграть в основном составе английской команды в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

«Луис Диас оказал большое влияние на ответную полуфинальную игру и изменил её ход, поэтому он, несомненно, стал одной из определяющих фигур в успехе «Ливерпуля». На сегодняшний день я уверен, что он будет в стартовом составе на финал в Париже. Конечно, до этого матча ещё предстоит пройти долгий путь, и такие игроки, как Диогу Жота или Роберто Фирмино, попытаются доказать свою ценность и бросить вызов нынешнему статусу Диаса в команде, но сейчас он – лучший выбор», — приводит слова Ривалдо Footmercato ссылкой на Marca.



Луис Диас после трансфера из «Порту» зимой этого года провёл 20 матчей за «Ливерпуль», забил восемь голов и отдал три результативные передачи.