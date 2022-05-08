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Микроавтобус с болельщиками «Спартака» попал в ДТП. Один фанат погиб

Микроавтобус с болельщиками «Спартака» попал в ДТП. Один фанат погиб
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По дороге из Екатеринбурга, где проходил матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Спартак» (1:3), микроавтобус с болельщиками красно-белых попал в аварию. В результате ДТП погиб один фанат московского клуба.

«По возвращении домой с матча «Урал» — «Спартак» в ДТП попал микроавтобус с 15 болельщиками красно-белых. Один человек погиб. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего фаната. Пострадавшим красно-белым желаем скорейшего выздоровления!» — сообщает пресс-служба фанатского объединения «Фратрия» в «Твиттере».

Московский «Спартак» набрал 37 очков в 28 встречах и вышел на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (27) — на 14-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

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