Сыном Лилиана Тюрама интересуется «Интер»
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Миланский «Интер» проявляет интерес к полузащитнику «Ниццы» Хефрену Тюраму. 21-летний француз является сыном легендарного защитника сборной Франции Лилиана Тюрама. Об этом сообщает Calciomercato.
По информации источника, итальянский клуб видит во французском полузащитнике замену Марсело Брозовичу.
В сезоне-2021/2022 Хефрен Тюрам провёл за «Ниццу» 38 матчей во всех турнирах. Он забил четыре гола и отдал три результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 14 млн.
Вчера, 7 мая, «Ницца» уступила в финале Кубка Франции «Нанту» со счётом 0:1. Хефрен Тюрам отыграл в составе «Ниццы» полный матч.
В розыгрыше Лиги 1 сезона-2021/2022 «Ницца» после 35 сыгранных матчей располагается на шестом месте, набрав 60 баллов.
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