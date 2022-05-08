Сыном Лилиана Тюрама интересуется «Интер»

Миланский «Интер» проявляет интерес к полузащитнику «Ниццы» Хефрену Тюраму. 21-летний француз является сыном легендарного защитника сборной Франции Лилиана Тюрама. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, итальянский клуб видит во французском полузащитнике замену Марсело Брозовичу.

В сезоне-2021/2022 Хефрен Тюрам провёл за «Ниццу» 38 матчей во всех турнирах. Он забил четыре гола и отдал три результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 14 млн.

Вчера, 7 мая, «Ницца» уступила в финале Кубка Франции «Нанту» со счётом 0:1. Хефрен Тюрам отыграл в составе «Ниццы» полный матч.

В розыгрыше Лиги 1 сезона-2021/2022 «Ницца» после 35 сыгранных матчей располагается на шестом месте, набрав 60 баллов.