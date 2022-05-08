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«Уфа» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

«Уфа» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
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Сегодня, 8 мая, состоится матч «Уфа» — «Ростов». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на центральном стадионе города Уфы. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Ростов».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Андрей Болотенков (Москва) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

«Ростов» набрал 34 очка в 27 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (23) — на 15-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

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