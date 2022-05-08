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«Арсенал» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

«Арсенал» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
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Сегодня, 8 мая, состоится матч «Арсенал» — «Краснодар». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Краснодар».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачёв и Варанцо Петросян (оба — Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Сергей Чебан (Москва).

«Краснодар» набрал 45 очков в 27 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (22) — на 16-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

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